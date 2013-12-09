Украинец стал вице-президентом Международного Парламента Безопасности и Мира

На каком был избран Президент Международного Парламента Безопасности и Мира Эвгенио Лая, а вице - президентом избран украинец Валерий Евдокимов.

Справка. Международный Парламент Безопасности и Мира - межправительственный международный институт , сформированный из двух органов, каждый орган состоит из 400 сенаторов и одной Ассамблеи, все они состоят из 800 представителей, избираемых каждые пять лет, в то же самое время президент назначает лиц на несколько дипломатических должностей, Представителей, советников или дипломатов, представляющих целый орган, назначает на ранг Посла (главного), и они все способствуют повышению дипломатического иммунитета с международным законом и нормой, установленными всеми государствами мира.