Поднимать тарифы для населения на сегодня нет никакого смысла – министр

Об этом он заявил во время Телемарафона "Открытая студия" в эфире Первого Национального канала, пишет Gazeta.ua.

"Хочу от себя лично заверить, что в каждом доме будет свет, теплая вода, природный газ и все будет хорошо", - отметил Эдуард Ставицкий.

Комментируя слухи о возможном повышении тарифов для населения из-за требований МВФ, Эдуард Ставицкий подчеркнул, что пока Украина не внедрила свою энергетическую стратегию, в этом нет никакого смысла:

"Это вопрос энергоэффективности, энергосохранения, увеличения добычи собственного газа и программы газозамещения. Только после того, как мы найдем ответы на эти вопросы, мы сможем рассчитать, какими будут тарифы для населения".

Министр энергетики также выразил уверенность, что Украина станет полностью энергонезависимой страной.

"По нашей стратегии до 2020 года те направления, которые мы сейчас реализуем, приведут к тому, что мы полностью обеспечим себя добычей собственного газа. Также мы реализуем программы по энергоэффективности, энергозамещению и газозамещению. И до 2020 года сделаем нашу страну полностью энергонезависимой", - сказал он.

По словам Эдуарда Ставицкого, правительство работает и над вопросом снижения закупок российского газа:

"За последние 3,5 года мы действительно уже много сделали, чтобы уменьшить объемы закупок российского газа по тому ужасному контракту, который был подписан госпожой Тимошенко в 2009 году. По той цене мы сейчас, к сожалению, получаем газ по 535 долларов. Минус 100 долларов скидки за базу Черноморского флота. В итоге мы получаем газ по 435 долларов. Это самая высокая цена среди всех стран Европы".