Эксперт: В случае подписания ассоциации с ЕС Россия может лишить Украину рынков СНГ

В случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом Россия могла закрыть для Украины рынки стран СНГ.

Об этом в ходе круглого стола «Макроэкономические итоги Вильнюса» рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко

«Нужно быть готовыми к тому, что Россия в случае подписания соглашения об ассоциации может реализовать сценарий выбрасывания нас из зоны свободной торговли в рамках СНГ. Наша делегация во главе с Бойко как раз обсуждает в Москве, чтобы этого не случилось», - заявил эксперт.

В случае реализации этого сценария, по словам Устенко, украинские товары могли утратить свою конкурентоспособность.

«По-простому говоря, нам введут таможенные пошлины. Это значит, что наши товары, которые по большому счету и так не особенно конкурентные, станут еще менее конкурентоспособными. Экономика может сильно пострадать. В таком случае мы могли готовиться к тому, что на протяжении от 0 до 5 лет по направлению Россия - Таможенный союз ситуация могла только ухудшиться. При наихудшем сценарии мы можем потерять 3% от потенциального роста. Вот почему так важны подвижки именно в этом направлении», - добавил он.

Директор Международного фонда Блейзера предполагает, что в дорожной карте по подписанию ассоциации с ЕС, правительство акцентирует внимание на двух моментах.

«В дорожной карте будет идти речь о двух основных вещах, кстати, сказать, очень правильных. Во-первых, о попытке получить дополнительное финансовое плечо для Украины. Во-вторых, не менее важно попытаться продлить срок имплементации евростандартов. Нынешний срок в 7 лет очень маленький, реально нужно выиграть время, продлить до лет 10», - резюмировал Устенко.