В ЕС не видят сложностей в газовом вопросе между Украиной и РФ

Европейская комиссия не видит пока каких-либо осложнений в газовых отношениях Украины и России и заверяет, что в странах Евросоюза существуют удовлетворительные запасы газа на зимний период.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила Марлен Холцнер, представитель комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера.

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"Согласно сообщениям прессы, была пара дней, когда Украина в одностороннем порядке останавливала импорт газа из России. Но в настоящее время это уже решено. У нас пока нет никаких оснований думать, что газ не идет как обычно. Нет признаков, что это может измениться и в будущем", - сказала она.

"У нас есть запасы газа. Каждый член ЕС должен иметь запасы газа, по крайней мере, на 30 дней, чтобы иметь гарантию, что наиболее уязвимые потребители будут иметь газ. Запасы газа созданы. У нас пока нет никаких признаков, никаких сигналов, чтобы беспокоиться. Мы доверяем нашим газовым партнерам, которые будут поставлять газ, как и в предыдущие годы", - добавила Холцнер.