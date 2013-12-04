Эксперты: У оппозиции остались непарламентские методы борьбы

Таким образом, в данный момент у оппозиции остаются непарламентские методы борьбы, считают эксперты Института Горшенина.

Эксперты отмечают, что власть рассчитывает на то, что энергия Майдана иссякнет. Оппозиция же пока не предъявила плана конвертации данной энергии в политическое действие. Об этом, в частности, говорят последние решения лидеров оппозиции (например, блокирование Администрации Президента в дневное время).

Если энергия протеста себя исчерпает, то единственный путь оппозиции – это начинать системную подготовку к выборам 2015 года, констатируют эксперты Института Горшенина.

В частности, отмечают эксперты, люди, собравшиеся на Евромайданах в Киеве и других регионах, потенциально являются готовой сетью новой мощной и консолидированной политической силы, обладающей доверием протестной части гражданского общества.

Кроме того, эксперты Института Горшенина подчеркивают, что ситуационно России выгодна дестабилизация ситуации в Украине, так как в этом случае падает цена украинских активов, к которым Россия проявляет интерес.

Экспертыотмечают что, российские СМИ активно используют вырванные из контекста кадры беспорядков в Киеве, показывая, что в Киеве, якобы, проходят стихийные погромы. Это делается в том числе и для того, чтобы дезавуировать мирный демократический процесс в глазах граждан России.