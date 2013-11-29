Украина самый перспективный производитель с/х продукции в мире - министр

После этого европейцы начнут активнее скупать украинскую продукцию АПК. Об этом в интервью газете «Капитал» рассказал министр аграрной промышленности и продовольствия Николай Присяжнюк.

«ООН четко сказала: нарастить объем производства сельскохозяйственной продукции могут три страны: Украина, Бразилия и Россия. Бразилия — за счет вырубки лесов, что не есть правильно с точки зрения экологии. Россия пока импортозависима, и ей нужно еще внутренний рынок насытить. Мы — самые перспективные для мирового рынка», - сказал он.

Министр заметил, что Европа вскоре будет вынуждена уменьшать льготы для своих фермеров, поскольку ее бюджет не выдержит такой нагрузки. Эта мера, по его словам, приведет к сокращению производства сельхозпродукции в Европе, из-за чего европейцы начнут активнее скупать украинскую продукцию. Комментируя перспективы экспорта продукции АПК в страны Таможенного союза, он отметил, что этот рынок постепенно будет насыщаться, поэтому для Украины он станет менее привлекательным.

«Ближний Восток и страны Персидского залива уже самостоятельно не смогут производить агропродукцию. Этот рынок нам подходит, в том числе и за счет удобного логистического плеча. Китай, Корея, Япония, Бангладеш — аналогично. Япония — это страна эксклюзивная, с высокими требованиями, но она постоянно в поиске. Для Украины это будет премиум-рынок», - добавил Присяжнюк.