В Минагропроде рассказали, как агросектор отреагирует на паузу в евроинтеграции

Об этом в интервью газете «Капитал» рассказал министр аграрной промышленности и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Поясню, что произошло. После того как Кабинет министров в сентябре утвердил текст соглашения, наши экономические и политические институты проанализировали документ и подали докладную записку президенту. Кабмин принял решение приостановить действие своего постановления и передать его на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны», - сказал он.

Министр отметил, что от подписания зоны свободной торговли с ЕС агросектор получил бы повышение стандартов качества, беспошлинный ввоз некоторых видов агропродукции в европейские страны.

Присяжнюк констатирует, что хоть размер этих квот незначителен, но украинская продукция получила бы возможность выйти на европейский рынок.

«Но есть минусы, которые появились бы от подписания соглашения: сближение экономических, социальных и законодательных инициатив. Например, ЕС требует, чтобы мы с 2015 года прекратили дворовой забой скота. Но даже не могу себе представить, как я приеду в свое село и скажу: «Все, ребята, сала не будет, свежины не будет, мы живем по европейским требованиям», - заявил член правительства. - Это выглядит как своеобразная оккупация. Дайте нам те же компенсаторы, дотации, которые действуют в ЕС. Например, в ЕС есть еще и экспортная дотация, а нам, согласно правилам ВТО, запрещено экспортную дотацию применять».

Между тем, он предположил, что со стороны Евросоюза вскоре будет предложен определенный пакет с привлекательными условиями.

«Это касается финансовой помощи для гармонизации стандартов, возможности скорейшей адаптации законодательства и перепрофилирования отдельных предприятий. Я говорю, к примеру, о производителях сыров, некоторых видов вин, название которых не соответствует местности происхождения (шампанское, коньяк)», - резюмировал он.