Экономист рассказал о негативных последствиях сближения Украины с ЕС
Ассоциация с ЕС может оставить Украину без квалифицированной молодежи, как это произошло в Польше — заявил во время телемарафона, посвященного европейской интеграции «Европейское время» на Первом Национальном Валерий Геец, президент Института экономического прогнозирования НАН Украины.
«Нам очень часто приводят успешный пример евроинтеграции Польши. Но на самом деле положение дел не совсем такое, как нам преподносят. Профессор Витольд Гезун, который преподает в академии Леона Кузминского в Варшаве, приводит в своих исследованиях такие факты: сегодня за границей работает 1,5 миллиона поляков. Каковы будут последствия массовой трудовой миграции? Сегодня нам катастрофически не хватает специалистов и квалифицированных рабочих, а это ограничивает возможности для развития, — цитирует Геец исследование польского ученного, — самые способные уезжают, и только небольшой процент их вернется.
В настоящее время они еще присылают деньги в Польшу, но это закончится, когда семьи воссоединятся. Вымирает целый народ, поскольку среднестатистическая полячка в детородном возрасте рожает 1,03 ребенка»
По мнению Гееца, сближение Украины с Европой оставит нашу страну без квалифицированной рабочей силы и специалистов, что также может затормозить развитие экономики страны.
«Я вчера проверил – средняя украинка рожает 1,46 ребенка, но этого тоже недостаточно. Мы должны понимать, что у нас будет повторяться такая же ситуация, которую прошла успешная Польша, которая даже в условиях кризиса сумела обеспечить экономический рост в силу целого ряда обстоятельств. Украина в этом отношении сейчас находится в более тяжелом положении», — сказал Валерий Геец.