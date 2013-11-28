Экономист рассказал о негативных последствиях сближения Украины с ЕС

«Нам очень часто приводят успешный пример евроинтеграции Польши. Но на самом деле положение дел не совсем такое, как нам преподносят. Профессор Витольд Гезун, который преподает в академии Леона Кузминского в Варшаве, приводит в своих исследованиях такие факты: сегодня за границей работает 1,5 миллиона поляков. Каковы будут последствия массовой трудовой миграции? Сегодня нам катастрофически не хватает специалистов и квалифицированных рабочих, а это ограничивает возможности для развития, — цитирует Геец исследование польского ученного, — самые способные уезжают, и только небольшой процент их вернется.

В настоящее время они еще присылают деньги в Польшу, но это закончится, когда семьи воссоединятся. Вымирает целый народ, поскольку среднестатистическая полячка в детородном возрасте рожает 1,03 ребенка»

По мнению Гееца, сближение Украины с Европой оставит нашу страну без квалифицированной рабочей силы и специалистов, что также может затормозить развитие экономики страны.

«Я вчера проверил – средняя украинка рожает 1,46 ребенка, но этого тоже недостаточно. Мы должны понимать, что у нас будет повторяться такая же ситуация, которую прошла успешная Польша, которая даже в условиях кризиса сумела обеспечить экономический рост в силу целого ряда обстоятельств. Украина в этом отношении сейчас находится в более тяжелом положении», — сказал Валерий Геец.