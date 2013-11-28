В Киеве лихач разбил неправильно припаркованные автомобили (видео)

11:12, 28 ноября 2013
Общество
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В Киеве на перекрестке улиц Горького и Жилянской произошло ДТП с участием пяти машин. 

Несмотря на красный свет светофора, водитель попытался проскочить перекресток. Однако не успел, и произошло столкновение с другим авто, сообщает ТСН.

Затем нарушителя отбросило на машины, которые припарковались прямо на самом перекрестке. В результате повреждены пять авто.

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