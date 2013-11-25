Российский эксперт рассказал о плюсах в приостановке евроинтеграции Украины

"Даже если быстрой интеграции по каким-то причинам (например, сопротивление отдельных групп российской бюрократии) и не произойдет, простое снятие гласных и негласных ограничений на торговлю друг с другом, которые Украина и Россия понавводили в последний год, уже стимулирует торговлю и, соответственно, развитие наших экономик", - рассказал эксперт.

Он также напомнил, что руководство России не раз заявляло о готовности поддержать украинскую экономику кредитами и инвестициями в размере 10-15 млрд.долл, а российские инвестиции стали бы важным фактором поддержки двусторонних государственных переговоров на всех уровнях.

В частности, оживление экономики Украины, неизбежно повысив спрос на газ, направит традиционно трудные газовые переговоры по более конструктивному руслу.

"Главное же в том, что объективно, даже без принятия формальных государственных решений экономики России и Украины связаны очень сильно. Их дальнейшее взаимопроникновение повысит устойчивость обеих стран в глобальном кризисе",- резюмировал эксперт.