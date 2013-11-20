Экс-зампред НБУ: инвесторы воспринимают Украину как надежного заемщика

Эксперт отметил, что такое поведение западных инвесторов свидетельствует о том, что они, в отличие от ведущих мировых рейтинговых агентств, не верят в вероятность дефолта Украины и оценивают ее как достаточно надежного заемщика, а наши евробонды позволят им получить хорошую прибыль.

«Franklin Templeton больше верит в украинскую экономику, чем рейтинговые агентства. Они ведут к тому, что цена украинского долга снижается, то есть доходность инвестиций в наши облигации увеличивается. Если номинальная доходность у нас была 6-7%, то сейчас это 13%. И если Franklin Templeton купил эти долговые обязательства, он уже имеет доход 13%. И если дефолта не будет, а они верят, что дефолта не будет, то они очень много заработают. А те, кто продал наши долговые обязательства - потеряют. То есть происходит перераспределение доходов между старыми и новыми инвесторами», — пояснил Савченко.

Экс-зампред НБУ отметил, что 13% очень хорошая доходность по валютным инвестициям не только по западным, но и по украинским меркам.

«Я бы, честно говоря, тоже инвестировал в ценные бумаги Украины на вторичном рынке, поскольку в таком случае можно получить доходность на уровне 13-14%. В Украине найти такую доходность в долларах или евро трудно», — подытожил эксперт.

Напомним, несколько недель тому назад в прессе появились публикации, что американский инвестфонд Franklin Templeton скупил пятую часть украинского внешнего долга на сумму около $5 млрд. В то же время эксперты высказали удивление, что эта информация была обнародована в СМИ именно сейчас, поскольку Franklin Templeton давно считается одним из крупнейших держателей украинских евробондов и активно их скупает.