Украина передаст Филиппинам гуманитарную помощь стоимостью 3,5 млн гривен

Правительство Украины приняло решение предоставить гуманитарную помощь Республике Филиппины, пострадавшей в результате тайфуна. Соответствующее распоряжение Кабинет Министров принял 18 ноября 2013.

Средства для оказания помощи будут выделены из резервного фонда Госбюджета. Для закупки необходимых товаров и их доставку к месту назначения предусмотрено использовать почти 3,5 млн. гривен. На эти цели средства будут выделены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в том числе и на покрытие расходов Минобороны, связанных с перевозкой.

Согласовать вопрос доставки и передачи груза гуманитарной помощи поручено Министерству иностранных дел. В частности, отмечалась готовность в случае необходимости развернуть на пострадавшей территории мобильный госпиталь.