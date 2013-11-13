На Закарпатье учительница на диктанте вцепилась зубами в 8-летнего ребенка
14:59, 13 ноября 2013Общество
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Около Мукачево учительница покусала 2-классницу прямо на уроке. Инцидент произошел во вторник, 12 ноября в селе Барбово.
Учительница укусила девочку за недописанное предложение в диктанте / Фото: ktelegraf.ru
Как рассказал отец ребенка, на 2 уроке украинского языка 50-летняя учительница предмета, которая также является классным руководителем, укусила 8 летнюю девочку за предплечье - за то, что школьница не дописала одно предложение в диктанте, сообщает Мукачево.net.
У девочки образовалась гематома, однако анализ на бешенство не подтвердился.
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Родители написали заявление в милицию, возбуждено дело. Медицинские экспертизы переданы правоохранителям.
Ребенок, родители, вся школа и село шокированы из-за инцидента. Учительский коллектив во главе с директором уговаривают родителей забрать заявление и мирно урегулировать инцидент.
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