Нафтогаз уверяет, что рассчитался за октябрьский газ с Газпромом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«По октябрю у нас полностью расчеты проведены и есть договоренности», - сказал Ставицкий, не уточнив, о каких договоренностях идет речь.

При этом он отметил, что официальная информация о проведении расчетов от «Газпрома» должна поступить 15 ноября, после этого можно будет назвать точные объемы газа, которые были закуплены, а также суммы платежа.

«15 ноября будут окончательные телеграммы из «Газпрома» и после этого я вам сообщу», - сказал Ставицкий.

Напомним, 7 ноября УНИАН со ссылкой на источник в украинском холдинге сообщал, что "Нафтогаз" заплатит "Газпрому" 15 миллионов долларов за газ, поставленный в октябре. При этом раньше официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что "Нафтогаз" должен был оплатить октябрьские поставки в размере 1,355 миллиарда долларов.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.