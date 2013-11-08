Авиабилеты в Европу за 1 гривну: акция сервиса онлайн бронирования авиабилетов Senturia

Сервис онлайн бронирования авиабилетов Senturia предлагает всем владельцам платежных карт VISA принять участие в осенней акции “Путешествуйте без забот с VISA и Senturia”. Помимо гарантированных привилегий, которые получит каждый участник, в финале акции будут определены обладатели сертификатов на право покупки авиабилетов в любую из европейских столиц за 1 гривну.

Для участия в акции, необходимо до 20 ноября 2013 года совершить покупку авиабилетов на сайте http://senturia.ua/, оплатить эти билеты картой VISA и зарегистрироваться, заполнив специальную форму на сайте.

В качестве гарантированных привилегий от компании Senturia, каждому участнику акции будет предоставлена скидка на авиабилеты в размере 222 гривен. Этой скидкой можно воспользоваться при следующей покупке авиабилетов картой VISA на сайте Senturia.ua.

Другим приятным бонусом для каждого участника акции, станет автоматическая регистрация в программе лояльности Senturia-VIP. Программа лояльности дает такие преимущества, как освобождение от сервисных сборов Senturia за внесение изменений или возврат купленных авиабилетов, а также постоянная помощь и консультации персональных менеджеров с возможностью бронирования и отмены авиабилетов в телефонном режиме.

В финале акции 22 ноября 2013 года состоится определение обладателей 10 сертификатов на право покупки авиабилетов в любую из европейских столиц в оба конца с вылетом из Киева за 1 гривну.

Senturia.ua — это сервис онлайн бронирования авиабилетов в любую точку мира. Компания входит в десятку крупнейших IT-компаний Украины (по версии Forbes) и находится в числе лидеров российского рынка онлайн-бронирования авиабилетов (http://senturia.ru).