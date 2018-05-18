Президент «Сименс Украина»: Если вы хотите развиваться – разрешите двойное гражданство (ЧАСТЬ II)

Первую часть интервью, где речь идет о выгодах для Украины от подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, о том, какие украинские заводы напоминают по своему оснащению европейские производства и как сделать воздух в Донецке и Киеве пригодным для дыхания, читайте ЗДЕСЬ.

- О своем желании привлечь «Siemens» к обновлению городского транспорта уже заявили ряд украинских муниципалитетов. В частности, об этом за последние годы говорили руководители Киева, Днепропетровска, Одессы. На каких стадиях эти проекты находятся, или это все пока разговоры?

- Я очень часто встречаюсь с мэрами больших городов. За последний год я посетил все крупные города Украины. Много раз был в Донецке, посещал Луганск, Днепропетровск, Одессу, Львов, Запорожье. Киев – само собой. Так вот, перед мэрами всех этих городов стоят одинаковые проблемы: транспортная инфраструктура, потребление воды, отопление.

Если начать с транспортной инфраструктуры, во многих городах вы имеете большие проблемы с организацией дорожного движения и пассажироперевозок. Во всех городах – особенно, в Донецке, Одессе и Киеве – огромные пробки. Здесь, конечно, очень важно повысить качество общественного транспорта и его эффективность. И если бы это удалось сделать, многие люди перестали бы использовать личные автомобили.

Но мы вынуждены констатировать, что качество общественного транспорта в Украине – плохое. Недавно я общался с господином Поповым, и я привел ему пример Вены: там мэр управляет городом, жителям которого нужно платить огромное количество налогов. Во всей стране налоги доходят до 50% доходов граждан, но именно в Вене никто не жалуется на это, потому, что в городе – прекрасная инфраструктура. Если бы я жил в Вене, я бы никогда не использовал для перемещения по городу личный автомобиль.

- Ключевое различие между Веной, или любым другим европейским городом и Киевом – это то, что в той же Вене существует культура езды на велосипедах, а в Киеве – нет.

- Это отмечают многие украинцы, которые переезжают в Европу, и я прекрасно понимаю, что в городе Донецке сложно представить себе человека, который едет на работу на велосипеде – потому что донецкий воздух попросту убьет его. Но я все равно говорю не об этом. Пробки исчезают, когда люди из машин пересаживаются на трамваи, автобусы, метро и троллейбусы.

Например, в Вене первое, что изменили для того, чтоб сделать общественный транспорт популярным – это упростили процедуру покупки билетов. Нет отдельных билетов на трамвай, автобус или метро – ты покупаешь один проездной, даже на целый год сразу, и пользуешься любыми видами транспорта, и это стоит всего 1 евро в день!. Можно купить и загрузить проездной на все виды транспорта прямо в свой iPhone. Лично для меня это шедевральное решение, потому что не нужно больше думать о том, как и чем заплатить и где купить билет.

Второе, что стимулирует любовь к общественному транспорту – это то, что на всех остановках всех видов транспорта есть табло с расписанием движения и обратным отсчетом времени – можно увидеть, когда прибудет транспорт и легко спланировать время прибытия в пункт назначения. Ведь это очень плохо, если ты не можешь узнать, когда приедет автобус – и приедет ли он вообще. Это фишки, которые становятся доступными благодаря современным технологиям.

Внутри весь общественный транспорт оснащен кондиционерами, которые охлаждают воздух летом и нагревают – зимой. Подогревом также оснащены сиденья и поручни. Это все очень важно, так как это – тот комфорт, благодаря которому обычному потребителю становится легко отказаться от своей машины.

Ну, и, конечно, по правилам дорожного движения общественный транспорт имеет полный приоритет, отдельные полосы движения во многих местах, что позволяет автобусам и троллейбусам зачастую достигать пункта назначения быстрее, чем частной машине.

Кстати, сейчас в Вене строится новый район, там еще даже нет зданий, но для этого района уже строится метро, это первое, с чего начали застройку. Я считаю, что это очень хорошая идея – сначала проложить метро, а затем возводить дома.

- Для того, чтобы реализовывать подобные проекты, нам в первую очередь, наверное, все же нужно менять законодательство. Потому что, например, сложно себе представить, чтобы украинские водители вдруг массово стали предоставлять приоритет в движении общественному транспорту или не пользоваться автобусными полосами движения, если таковые появятся. То есть, нужно думать об ответственности для нарушителей и так далее. Но, если все же будет политическая воля для таких шагов, по вашему мнению, для такого города, как Киев – сколько нужно времени, чтоб система, аналогичная Вене, заработала?

- Пять лет. При условии, что «Киевпасстранс» начнет работать в этом направлении. И усилия здесь нужно объединить – не только хорошие трамваи, к примеру, покупать, но и мотивировать людей перестать пользоваться личными машинами. В Вене есть очень много инструментов для этого. Во-первых, нужно найти парковочное место. Запарковаться где угодно, как в Киеве, на тротуаре – нельзя. Штрафы за это очень высоки, и их никто не хочет платить. Парковочных мест и стоянок в городе не так много. Многие люди не хотят тратить место на поиск парковки, и не хотят также платить штраф. Еще во многих местах центр города заблокирован для автомобилей, а на целом ряде улиц разрешено движение только для общественного транспорта. Впрочем, насколько я понимаю, в Киеве уже есть решение перенять подобный опыт. На улице Сайгайдачного и Михайловской площади, например.

Конечно, будут и недовольные такими реформами – например, некоторые магазины, чьим покупателям будет не так удобно до них добираться, но в долгосрочной перспективе это будет очень удобно для всех.

Также обязательно нужно построить на въездах в город – для людей, которые не живут в Киеве – парковочные площадки. Где они, приехав утром к Киеву на работу, могли бы оставить свой автомобиль и дальше сесть в метро и ехать куда им нужно.

В общем, все эти усилия нужно объединить, и только все вместе они дадут нужный результат.

- Ну, и еще стоимость топлива, наверное.

- Да, однако, могу констатировать, что сейчас уже цена литра бензина в Украине не намного ниже, чем в Европе.

- Украина, как заявил в июле в ходе визита в Берлин министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, хотела бы привлечь «Сименс» (вместе с рядом других немецких компаний и банков) к модернизации национальной газотранспортной системы. На каких условиях «Сименс» может принять участие в этих проектах?

- Это тема, которая обсуждается уже очень-очень длительное время. У вас самая большая газотранспортная система в мире и самые большие в мире газовые хранилища. Был пилотный проект по модернизации, который долгое время обсуждался. Его идея была в том, чтобы произвести работы на одной из компрессорных станций украинской ГТС - «Бар» (в Винницкой области, – УНИАН). Однако, тщательно взвесив все за и против, мы решили, что пока что не будем принимать участия в модернизации станции «Бар».

- Можете ли вы сказать, что вы или партнеры «Сименс» используют в своей работе какие-нибудь патенты, разработки, открытия, совершенные в Украине за последние годы? Вообще, мировая промышленность использует какие-нибудь украинские высокотехнологичные ноу-хау?

- Безусловно. Например, покрытие для роторов турбин, которые производит «Сименс», мы покупаем в Украине. Также «Сименс» и некоторые наши партнеры покупают композитные материалы, которые производит Украина. Также многие европейские компании используют произведенные в Украине жаростойкие материалы и покрытия. Я уверен, что примеров использования украинских ноу-хау в мире больше, но это то, что сразу приходит в голову.

- Еще существует некий миф о том, что украинские программисты высоко ценятся в Европе. Это так?

- Я хорошо разбираются в IT-секторе, поскольку 10 лет работал в IBM. И хочу сказать, что главная загвоздка здесь в том, что многие люди в этой сфере здесь не говорят по-английски. При этом, конечно, у вас есть прекрасные разработки, например, программное обеспечение для мобильного банкинга, приложения для iPhone и iPad, но, все же, мое впечатление – глобально украинские специалисты в большей степени используются для тестирования софта. Или мы можем говорить о точечных проектах – например, в Одессе есть компания, специализирующаяся на программном обеспечении для навигационного оборудования. Но Украина в вопросе программирования – это не Румыния или Индия, например.

Но я бы хотел повторить свой тезис о том, что Украина может стать для Европы тем, чем для Японии является Китай, потому что многие европейские компании могли бы перенести свои производства сюда, ведь это очень большая страна, очень много людей, и – непаханое поле во многих отраслях. Так что не концентрируйтесь на «ай-ти».

Ведь в Украине вам нужны рабочие места для миллионов людей, а в IT может найтись место для нескольких сот тысяч человек. Да и для того, чтобы развивать IT-индустрию, вам нужно качественное покрытие 3G-интернета, дешевый широкополосный доступ в интернет – на очень высоких скоростях.

Вот в Беларуси правительство Лукашенко очень вовлечено в эту сферу. Там создали особые экономические зоны для IT-компаний – это просто отдельные здания, где действует особый режим налогообложения, IT-компании, работающие там, вообще не платят никаких налогов. Там работают тысячи людей в десятках компаний, которые сотрудничают друг с другом – одна компания производит софт, другая – тестирует, третья – адаптирует к требованиям определенного рынка и продает. Нечто подобное у вас планировалось возле киевского аэропорта, технологический городок, но проект был заморожен 2 или 3 года назад. Беларусы зарабатывают миллиарды на таком подходе, и вам тоже стоило бы сделать нечто подобное.

Но, опять же, IT – это не то, что нужно для масс. Вот даже если мы посмотрим на Индию – очень «айтишная» страна, но там всего несколько миллионов человек работают в IT-секторе. 3 миллиона, а всего индусов почти полтора миллиарда!

Так что вам стоит помнить о том, что вы – индустриальная страна, где разработка программного обеспечения может быть лишь одной из составляющих успеха. В начале следующего года «Сименс» будет презентовать в Украине свое видение модернизации и развития украинской промышленности, наши рекомендации по усовершенствованию вашей индустрии – во всех отраслях.

В Европе сейчас не так просто построить новую фабрику – нет земли, она очень дорогая – а у вас огромные территории, множество неиспользуемых зданий.

И сейчас очень важно чтобы местные компании, украинские компании, прошли лицензирование в соответствии с европейскими стандартами качества, повысили качество своей продукции – особенно, после подписания Соглашения об Ассоциации.

- Все наши надежды об этом.

- А затем, конечно, нужно решить вопрос о безвизовом режиме. Украинские политики говорили о том, что этот вопрос начнут решать в следующем году.

- Странно, что об этом говорите вы.

- Потому, что Европе нужны украинские туристы, люди, которые будут покупать наши товары, приезжать к нам в отпуск. Кроме того, с моей точки зрения, это честно, если в отношении украинцев у Европы будет такой же подход, как у украинцев – к европейцам, которым не нужны визы для поездок сюда на 90 дней.

- Мы тоже этого хотим, но понимаем опасения европейских политиков – о том, что многие украинцы нарушают миграционное законодательство, приезжая в ЕС по шенгенским визам и нелегально устраиваясь на работу.

- Ну и что? Я не считаю это большим преступлением.

- Вероятно, для компании «Сименс» это действительно не проблема.

- Мы строго придерживаемся иммиграционных и трудовых законов в каждой стране. Но я говорю в общем. Если какой-нибудь человек приедет по туристической визе в Австрию, и устроится нелегально работать в бар или отель – лично я не считаю это преступлением. Конечно, есть какие-то люди из наших правых партий, которые думают, что это плохо, но, если вы посмотрите на реальные преступления, совершаемые мигрантами – ограбления, убийства и так далее – то это очень большая редкость. Да и вряд ли будет много случаев, когда украинцы станут устраиваться на работу, приехав, к примеру, по студенческой визе. Я считаю, что большинство людей в мире все же хотят находиться дома, работать дома и оставаться в своей родной стране …

А вот проблема действующего визового режима в том, что украинцы, особенно, из восточной Украины, крайне мало знают о Европейском союзе, поскольку не могут путешествовать в ЕС. Как они могут получить визы? Если кто-то живет в Краматорске и ему 19 лет, во-первых, это недешево в принципе – полететь в ЕС, а, во-вторых – никто так просто не даст ему визу. Да что там, в этом случае не так уж просто добраться даже до Киева, чтобы обратиться в посольство за визой – и безо всяких гарантий ее получения.

Я за изменения в этой области, и я часто поднимал эту тему в своих беседах с политиками и послами, так как это создаст более благоприятный климат между Украиной и европейскими странами.

Евросоюз должен понимать, что с Россией виз у вас нет, и вы говорите на одном языке с русскими, и если ЕС хочет расширения на восток, должно быть больше культурного обмена, возможностей для обучения молодых людей из Украины в Европе.

Что очень важно – в США это хорошо осознают, там понимают важность появления новых людей в их стране, и они приняли важный закон, согласно которому для украинцев, которые обращаются в посольство, сразу же выдается пятилетняя виза. Американцы бы не делали так, если бы были какие-то проблемы.

- В самом «Сименсе» много украинцев? Среди топ-менеджеров есть мои соотечественники?

- Довольно много. Я не назову точное число, но это сотни человек. Например, наш директор департамента «Энергетика» Сергей Куфтин родом с Украины. В свое время он переехал в Германию и получил немецкое гражданство, сейчас вернулся на Родину, так как был приглашен работать в «Сименс Украина».

И, кстати, еще одна актуальная проблема, которую вам нужно решить - для многих украинцев-эмигрантов нет возможности вернуться на Родину. Потому что украинское законодательство запрещает двойное гражданство. Разумеется, если человеку, который хочет вернуться в Украину, для этого нужно отказаться от немецкого гражданства, то он вряд ли это сделает: ведь понятно, что после такого шага ему снова будет нужна немецкая виза для поездок в Европу, и так далее. Но, даже для тех, кто соглашается на процедуру отказа от гражданства другой страны – им приходится почти год тратить на то, чтобы вернуть украинское гражданство.

А если Украина хочет привлечь людей из диаспоры, для того, чтобы они покупали здесь недвижимость, инвестировали в какой-нибудь бизнес, привносили вам свежие идеи, преподавали, если вы хотите использовать их потенциал и развиваться – вам нужно разрешить двойное гражданство. Это создаст позитивную динамику по отношению к хорошим специалистам и менеджерам из украинской диаспоры, которые захотят вернуться. По крайней мере, на какое-то время. Почему нет? В чем проблема, вы знаете?

- Бытуют определенные страхи в украинском политическом истеблишменте о двойном гражданстве. Из-за наших соседей – России, Венгрии, Румынии, у границ которых проживает большое количество этнических русских, венгров, румын.

- И что с ними не так?

- Существует теоретическая возможность, или, скорее, страх украинских властей – что, когда на приграничных территориях наберется критическая масса жителей с паспортами соседних стран, они смогут объединиться, провести местный референдум и потребовать у правительства Украины автономии, а затем – и вовсе отсоединится от Украины и войти в состав соседней страны.

- Даже если такие страхи и есть – поверьте, вам нечего боятся, что Германия или, к примеру, Канада согласится на присоединение к себе части Украины. В порядке исключения украинцам можно разрешить одновременно быть немцами или американцами. Вы уж поверьте.

Михаил Ганницкий