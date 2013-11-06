Коммунальщики заработали 1,4 миллиона гривен на подделке долга за воду и свет

В Одесской области должностные лица коммунального предприятия, сфальсифицировав долг за воду и свет, незаконно получили из госбюджета 1,4 млн грн.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, «с целью незаконного получения субвенции из Государственного бюджета, должностные лица коммунального предприятия сфальсифицировали наличие задолженности - преднамеренно внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы имеющейся задолженности перед поставщиком за потребленную воду и электроэнергию».

Установлено, что реальная кредиторская задолженность отсутствует, поскольку коммунальщики совместно с поставщиками электроэнергии и воды заключили договор по организации взаиморасчетов в сумме 1,4 млн грн. Таким образом, по данным милиции, коммунальщики незаконно получили из государственного бюджета вышеназванную сумму.

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В результате расследования бывшим директорам и главным бухгалтерам городского коммунального предприятия на прошлой неделе объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.