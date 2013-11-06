В Минздраве призывают провести реформу системы экстренной медпомощи

Об этом заявил директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Украины Николай Хобзей в эфире телеканала «Совет» в программе «Собственный взгляд».

Он напомнил, что Закон Украины «Об экстренной медицинской помощи», который вступил в силу в этом году, предусматривает установление социального стандарта прибытия скорой к пациенту – это 10 минут в городе и 20 минут в сельской местности. Достичь выполнения стандарта можно, выполнив медицинскую составляющую: наличие машин скорой медицинской помощи с высококачественным оборудованием, бригад медиков, наполнения медицинских сумок, с которыми медработники выезжают к пациенту. Закупка новых автомобилей скорой медицинской помощи позволит увеличить обеспеченность «экстренки» санитарным транспортом вдвое, и после окончательного завершения тендера, этот показатель составит 60%.

«Система экстренной медицинской помощи сегодня финансируется в достаточном объеме. Ежемесячно ведется мониторинг наличия медицинских препаратов, горюче-смазочных материалов, и теперь нет никаких опасений, что до конца этого бюджетного года возникнут проблемы», - отметил Николай Хобзей.

Также он отметил, что медицинская составляющая работы скорой приближается к выполнению стандарта. Однако в стандарте присутствуют и инфраструктурные факторы, которые не зависят от МОЗ: качество дорог, мосты, таблички на домах, надлежащее выполнение водителями правил дорожного движения и тому подобное.

«Это комплекс проблем, которые необходимо решать вместе. Реформирование медицинской отрасли будет тем локомотивом, который заставит и чиновников и власть ответственно отнестись к качеству дорог, их освещения и покрытия, а также к построению новых мостов, чтобы обеспечить выполнение стандартов. Потому что у нас, у медиков, нет вопроса приоритетной дороги, для нас каждый пациент приоритетен, и каждый человек должен получить качественную медицинскую помощь вовремя и в полном объеме», - отметил Николай Хобзей.

Также он напомнил, что Закон «Об экстренной медицинской помощи» предусматривает создание единой экстренной медицинской помощи Украины. Единая система состоит из региональных, а именно из областных центров экстренной медицинской помощи, которые уже созданы по всей Украине. Теперь создаются центральные диспетчерские, которые будут концентрировать у себя все вызовы из любого уголка территории и переадресовывать вызов на ту машину, которая расположена ближе всех и быстрее сможет приехать и оказать медицинскую помощь. Вместе с построением единой экстренной медицинской помощи и построением единых диспетчерских по Украине, уже в каждой области созданы временные пункты базирования скорой. Изучается география вызовов, существуют специальные программы, потому они базируются в том районе, из которого поступает больше всего вызовов. Это приближает к выполнению социального стандарта.