Еврокомиссия даст 17 млрд. евро на потенциальных безработных

Европейская комиссия приняла решение о предоставлении 17 млрд. евро Испании, Италии, Бельгии, Латвии и Австрии в рамках программы содействия занятости, тренингов и социальной помощи на 2007-2013 годы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, эти программы будут финансироваться совместно этими странами и ЕС через Европейский социальный фонд.

Программы будут концентрироваться на оказании помощи людям в сохранении рабочих мест или поиска работы, содействии улучшению государственного управления для повышения эффективности работы государственных администраций.

Программа для Испании составляет 8,06 млрд. евро, для Италии – 6,93 млрд. евро, для Бельгии – 1 млрд. евро, для Латвии – 550,65 млн. евро, для Австрии – 524 млн. евро.

Европейский социальный фонд имеет ежегодный бюджет около 10 млрд. евро, а всего на 2007-2013 годы – 75 млрд. евро, или 10% всего бюджета ЕС.

Европейский социальный фонд был создан в 1957 году.