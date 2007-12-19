Часть домов крымских татар отключат от электросети и водопровода

Предприятия "Крымэнерго" и "Крымводоканал" должны устранить самовольные подключения домов крымских татар к сетям электроснабжения и водоснабжения на территории Судакского региона. Такое решение было принято 18 декабря в Совете министров Крыма на заседании "Комиссии по выработке и координации мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации в связи с самовольными захватами земельных участков на территории Автономной Республики Крым".

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства автономии, участники совещания обсудили, в частности, и ход выполнения намеченных мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации в связи с самозахватами земельных участков на территории Симферопольского района, а также ход проверки по Реестру списков лиц, самовольно занявших земельные участки в этом районе.

Республиканскому комитету по земельным ресурсам АРК, Симферопольской райгосадминистрации, Республиканскому комитету АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан поручено взять под контроль разработку и утверждение проектов по установке (изменению) границ населенных пунктов Симферопольского района.