Гражданин России пытался вывезти из Украины полторы сотни старинных монет

Монеты XIV-XV века и печать XI века обнаружили пограничники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ и Глуховской таможни во время погранично-таможенного контроля поезда сообщением „Киев-Москва” в пункте контроля „Хутор Михайловский”.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, о возможном перемещении через государственную границу Украины предметов старины охранников границы предупредили сотрудники СБУ. 155 монет и печать из металла белого цвета правоохранительные органы обнаружили в пакете с соком, который стоял на столике в купе, и за обшивкой полки вагона. Их пытался провезти 30-летний гражданин РФ.

Монеты и печать изъяты в установленном порядке и переданы сотрудникам таможни, их владелец задержан. Историческую и культурную ценность предметов древности устанавливают соответствующие специалисты.