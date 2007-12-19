На украинско-польской границе образовалась многокилометровая очередь

На украинско-польской границе перед Дорогусском в пункте пропуска «Дорогусск - Ягодин» стоит очередь грузовиков протяженностью в несколько километров.

Водители, которые стоят на пунктах пересечения польско-украинской границы, добиваются увеличения количества таможенников. Таможенная Палата из Белой Подляшской отправила в этот пункт дополнительных таможенников.

«Если в дальнейшем будут проблемы, обещаем реагировать», - заверил директор Палаты Пётр СВЕНТАНОВСКИЙ. «Я бы хотел заверить всех водителей, которые стоят в очереди к таможенному контролю, что мы делаем все, что можем, чтобы разгрузить эту очередь. За смену обслуживаем по 300 машин, пытаемся разгрузить заторы перед Дорогусском. В конце года все фирмы завершают реализацию контрактов, поэтому так много машин приезжает на границу, мы понимаем, что должны их обслужить», - сказал представитель Таможенной Палаты.

Как сообщал УНИАН, ночью с четверга на пятницу Польша присоединиться к Шенгенской зоне. Восточным соседям Польши нужны будут визы, которые будут стоить 35 евро.