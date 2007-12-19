Виталина Ющенко получила синекуру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО создал Национальный совет по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребенка».

Текст соответствующего указа главы государства от 19 декабря размещен на официальном сайте Президента.

В соответствии с документом, Нацсовет по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребенка» создан как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины с целью дальнейшего развития благотворительной деятельности, в частности по содействию социальной защите детей-инвалидов, детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, поддержке многодетных семей, других категорий социально незащищенных слоев населения, и в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Председателем Национального совета по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребенка» Президент назначил Виталину ЮЩЕНКО и поручил ей в месячный срок предоставить предложения о персональном составе Национального совета.

Кроме того, глава государства поручил Национальному совету проработать вопрос о создании в установленном порядке благотворительного фонда «Согрей любовью ребенка».