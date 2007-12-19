Черновецкий слишком много хочет от налогоплательщиков?

Депутат Киевсовета, член Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ называет нереальным проект бюджета Киева на 2008 год, предложенный Киевской городской государственной администрацией во главе с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата Д.АНДРИЕВСКОГО.

Подчеркнув, что 18-миллиардный нынешний бюджет Киева недовыполнен почти на 2 млрд. грн., Д.АНДРИЕВСКИЙ сообщил, что на следующий год Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует значительное увеличение бюджета столицы - до 23 млрд. 605 млн. грн. И это при том, добавил член бюджетной комиссии, что темп роста ВВП по сравнению с 2006 годом, по прогнозам, уменьшится на 2%, а темп роста объемов промышленной продукции - на 5,5%.

По словам Д.АНДРИЕВСКОГО, "основная нагрузка по формированию доходной части бюджета приходится на налоги с доходов физических лиц. Мэр планирует пополнить столичную казну и за счет трехкратного увеличения нормативов паевого участия строителей в развитие инфраструктуры города". Как подчеркнул столичный депутат, это нанесет непоправимый удар по предпринимателям и может привести к подорожанию жилья, остановке всей строительной отрасли и уменьшению количества рабочих мест.

"В то же время распределение средств бюджета-2008 очень нерационально, в частности, 64 млн. грн. планируется потратить на поддержку коммунальных СМИ, которые активно готовятся к продаже», - подчеркнул Д.АНДРИЕВСКИЙ.