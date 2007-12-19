Погода на 20-24 декабря

20 декабря в Украине будет облачно. В западных областях существенных осадков не ожидается; на остальной территории пройдет небольшой снег и мокрый снег, на востоке возможен слабый гололед. На дорогах страны гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет преобладать западный и северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье и в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Ночью температура будет 0-5° мороза, днем – от 2° мороза до 3° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 0-2° тепла, днем – до 5° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

21-22 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. 21 декабря на западе, 22 декабря на Правобережье и в Крыму – без существенных осадков. В западных областях местами ожидается туман; на дорогах страны – гололедица. Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, 21 декабря в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в западных областях 3-8° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 10-13° мороза. Дневная температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге и Прикарпатье местами 5-8° тепла.

23-24 декабря в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 2-8° мороза, на Прикарпатье – до 11° мороза, днем – от 3° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 1-6° мороза; в Крыму ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области в четверг будет облачно, местами будет идти небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

21-22 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. 21 декабря в Киевской области небольшие осадки, 22 декабря – без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

На 23-24 декабря осадков синоптики не прогнозируют. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.