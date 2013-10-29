Отец брошенной на заправке Кати Коржук подаст на развод с женой

Отец двухлетней Кати Коржук начал собирать документы для развода с женой Еленой, которая бросила их дочь на заправочной станции.

Журналисты посетили семью Коржук в селе Ольховом на Кировоградщине, где теперь с отцом и бабушкой живет Катя, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Здесь девочка родилась и в этом доме жила вплоть до августа, пока ее мама не отправилась путешествовать в поисках лучшей жизни. О тех трех месяцах скитаний родные стараются не вспоминать. Говорят, что и не догадывались, в каких условиях мама Елена поселила их Катеньку. Девочку уже осмотрели медики. Отец ребенка начал собирать документы, чтобы оформить дочь в сад и подать на развод с женой.

Социальные службы теперь почти каждый день наведываются к семье. Бабушка показала инспекторам условия, в которых поселили ребенка и одежду, которую за это время приобрели. С Катиной родней соцработники заключили соглашение сопровождения. Семье будут помогать решить все юридические вопросы, переоформить материальную помощь с матери на отца и устроить девочку в детсад.

Начальник службы по делам детей Ульяновской районной государственной администрации Ирина Брюховецкая говорит, что отец, бабушка и дедушка хорошо сотрудничают с соцработниками.