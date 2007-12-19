Андрухович осуществил многолетнюю мечту

Писатель Юрий АНДРУХОВИЧ в Ивано-Франковске в кинотеатре «Люмьер» в канун дня Святого Николая презентовал вместе с музыкальной группой из польского города Вроцлав «Карбидо» свой альбом «Самогон».

Как передает корреспондент УНИАН, тексты своих стихотворений из сборника «Пісні для Мертвого Півня» Ю.АНДРУХОВИЧ исполнял сам, а польская группа «Карбидо» аккомпанировала. Именно таким образом, сказал писатель, осуществляется его многолетняя мечта. "Реальнее, чего можно было достичь – написать стихотворения, которые были бы наложены на музыку... А самому исполнять свои тексты вместе с музыкантами - это уже фантастика. Однако, это очень позитивная волна", - сказал Ю.АНДРУХОВИЧ.

В альбом вошло девять композиций, восемь из которых написаны по-польски. Ю.АНДРУХОВИЧ сообщил, что вскоре такой сборник песен появится и в украиноязычном варианте.