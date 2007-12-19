Проезд в столичном метро должен стоить две гривни?

Стоимость одной поездки в столичном метро должна составлять приблизительно две гривни.

Об этом сегодня во время интернет-конференции на сайте газеты “Хрещатик” сообщил начальник Киевского метрополитена Петр МИРОШНИКОВ.

«Стоимость проезда в Киевском метрополитене является самой низкой в мире. Хорошо это или плохо - сейчас обсуждать не будем. Средняя себестоимость одной поездки в киевском метро составляет приблизительно 1,58 грн., а с учетом того, что 22% пассажиров в киевском метрополитене ездят бесплатно, а студенты и школьники оплачивают на сегодня 20 и 10 коп. соответственно, то можно с уверенностью сказать, что стоимость одной поездки должна составлять приблизительно 2 грн.», - сказал П.МИРОШНИКОВ.

Реальный дефицит у Киевского метрополитена, по его словам, в 2008 году составит 482 млн. грн. «Как покрывать этот дефицит - или повышением стоимости проезда, или дотациями из бюджета - решать не мне. Единственное хочу отметить, что приблизительно 30% пассажиров - это гости Киева, и мне кажется, несправедливо дотировать киевским бюджетом проезд гостей столицы», - заявил начальник Киевского метрополитена.