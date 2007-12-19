В БЮТ говорят, что Тимошенко собирается уронить доллар

После избрания Юлии Тимошенко на пост премьер-министра украинскому финансовому рынку следует готовиться к серьезным изменениям. Вчера ответственный за экономические вопросы во фракции БЮТ Сергей Терехин подтвердил заявление главы блока, сделанное перед голосованием, о необходимости ревальвации гривны. По его мнению, для этого в стране достаточно валютных ресурсов, однако укреплять гривну нужно плавно, сообщает Коммерсант-Украина. Эксперты считают, что новому правительству, скорее всего, удастся убедить Нацбанк отойти от стабильного курса и проводить операции в коридоре 4,95-5,25 грн/$.

Вчера народный депутат от БЮТ Сергей Терехин подтвердил намерение Юлии Тимошенко ревальвировать гривну. "Баланс счета финансовых и капитальных операций сейчас резко позитивный, что означает: в страну приходит больше валюты, чем нужно для потребления. Макроэкономика показывает, что валюта должна быть ревальвирована",– объяснил он изданию. Напомним, в прошлый вторник перед голосованием в Верховной раде госпожа Тимошенко заявила о поддержке Нацбанка в случае решения укрепить гривну до 4,9 грн/$. "Я считаю, что именно это выход (из сложившейся ситуации.– Коммерсант) по всем процессам, которые происходят на рынке",– сказала она.