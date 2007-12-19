Журналисты определили лучших в украинском туризме

Украинские журналисты считают, что событием 2007 года в туристической отрасли Украины стало проведение акции «Семь чудес Украины».

Об этом свидетельствуют результаты опроса журналистов, которые пишут на туристическую тематику, – «Украинский туризм глазами украинской прессы», который традиционно в конце года проводится Национальной туристической организацией и Ассоциацией журналистов «Туристический пресс-клуб Украины».

В общей сложности в опросе, в котором принимали участие 60 украинских журналистов, которые пишут на туристическую тематику, были определены лучшие в 19 номинациях.

В частности, лучшим туроператором по въездному туризму стала севастопольская турфирма «Кандагар», туроператор «TEZ tour» признан лучшим туроператором 2007 года по выездному туризму, а тернопольская турфирма «Оксамит-КЛ» стала победителем в номинации «лучший туроператор по внутреннему туризму».

Лучшим авиаперевозчиком 2007 года журналисты назвали авиакомпанию «Международные авиалинии Украины», лучшей страховой компанией, которая работает с туристами, названа страховая группа «ТАС», а лучшим туристическим офисом в Украине признано представительство Министерства туризма Израиля. Лучшим туристическим изданием признан журнал «Мандри».

По словам председателя Ассоциации журналистов «Туристический пресс-клуб Украины» Игоря СЛИСАРЕНКО, опрос журналистов определяет не просто лучших в украинском туризме по версии журналистов, но является стимулом для туристических фирм, авиакомпаний, туристических представительств становиться более открытыми и активнее работать с представителями масс-медиа.