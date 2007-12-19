Как будут работать банки во время новогодних каникул
11:46, 19 декабря 2007Общество
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Решение Нацбанка
Если вы надумаете совершить визит в банк во время новогодних каникул, то помните, что для этого у вас есть один день. Дело в том, что Национальный банк Украины установил выходными днями для банков 30 декабря - 2 января, а также 5-7 января. В перечисленные дни не будет работать система электронных платежей (СЭП) и электронной почты.
3 января банк работают без клиентов, а система электронных платежей - до 19:00. 4 января, а также с 8 по 12 января банковская система работает в обычном режиме.
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