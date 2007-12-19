Парламент Крыма отказался сделать Грача «Почетным крымчанином»

Верховная Рада Автономной Республики Крым отказалась рассмотреть вопрос о присвоении звания «Почетный крымчанин» экс-спикеру парламента автономии, лидеру крымских коммунистов Леониду ГРАЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сегодняшнего пленарного заседания ВР АРК член депутатской фракции «Коммунисты» Татьяна ЕЖОВА выступила с предложением внести в повестку дня вопрос о присвоении звания «Почетный крымчанин» Л.ГРАЧУ.

По ее словам, экс-спикер ВР АРК 1 января 2008 года отметит 60-летний юбилей, и в связи с этим фракция коммунистов инициирует присвоение ему звания, поскольку Л.ГРАЧ "разработал и утвердил Конституцию Автономной Республики Крым, занимается активной общественно-политической деятельностью на благо Крыма, внес выдающийся личный вклад в социально-экономическое развитие полуострова".

В ответ на реплику Т.ЕЖОВОЙ крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что Л.ГРАЧ в бытность главой парламента автономии очень щепетильно относился к регламенту работы ВР АРК. По словам А.ГРИЦЕНКО, данный вопрос не прошел процедуру регламента, проект решения о присвоении звания должен быть зарегистрирован в Секретариате ВР АРК и роздан депутатам на рассмотрение.

Вместе с тем А.ГРИЦЕНКО, в нарушение регламента вынес на голосование вопрос о внесении в повестку дня вопроса о присвоении звания Л.ГРАЧУ. Однако за данное решение проголосовали всего 27 крымских парламентариев.

Таким образом, крымский парламент отказался рассматривать вопрос о присвоении звания «Почетный крымчанин» Л.ГРАЧУ.