Следствие установило истину в деле Евгения Кушнарева?

Прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК заявляет, что расследование по делу о гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Кушнарёва завершено.

Об этом он сообщил в интервью местному изданию «МедиаПорт».

По словам прокурора, следствие готово выдвинуть обвинение Дмитрию ЗАВАЛЬНОМУ - одному из участников охоты, на которой был смертельно ранен Е.Кушнарёв.

Как сказал В.СИНЧУК, «это уже другое дело, как будет обвиняемый знакомиться с материалами дела. Будет ли позволять состояние здоровья ему знакомиться с состоянием дела, представители или пострадавшие ознакомятся с делом... Факт в том, что все следственные действия, которые необходимы были для того, чтобы установить объективную истину по делу, нами выполнены».

По словам В.СИНЧУКА, прокуратура выдвинет Д.ЗАВАЛЬНОМУ обвинение по двум статьям: убийство по неосторожности и незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарёв умер 17 января 2007 г. в Изюмской больнице от полученного накануне ранения на охоте.

По факту смерти Е.Кушнарёва прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по статье «убийство по неосторожности».

Согласно официальной информации прокурора области В.СИНЧУКА, Е.Кушнарёв был ранен выстрелом из охотничьего карабина, который осуществил помощник-консультант народного депутата Дмитрия ШЕНЦЕВА Дмитрий ЗАВАЛЬНЫЙ.