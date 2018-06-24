У цен на лекарства началась лихорадка?

Корреспондент УНИАН проследил динамику цен на лекарства. Оказалось, что на некоторые импортные лекарственные средства цена за день выросла более чем на пять гривен. Аптекари говорят, что такая тенденция продолжится и в дальнейшем. Чем вызвано внезапное подорожание лекарств? Затронет ли оно так называемые жизненно необходимые лекарственные средства? Существует ли в Украине контроль за ценами?

Николай Полищук, советник Президента Украины, профессор, бывший министр здравоохранения АПТЕКИ АБСОЛЮТНО БЕСКОНТРОЛЬНЫ Сегодня в Украине вообще нет государственной политики ценообразования относительно лекарств. В цивилизованных странах выше определенной границы цену никогда не поднимают. А у нас никто не знает, по какой цене завозят импортные лекарства и лекарственные субстанции для производства отечественных лекарств. Не отслеживается, по какой цене лекарства закупают за рубежом, какую пошлину за них платят. Так, например, немецкий препарат аспирин-кардио у нас втрое дороже, чем в Германии. А этот препарат достаточно популярен среди наших граждан.

Поэтому в аптеках ставят ту цену, какую хотят. Цена препарата в разных аптеках может колебаться от 15% до 18%.

Есть проблемы с тем, что Фармцентр регистрирует базовую партию препаратов, дает разрешение на реализацию, а затем выпускают на фармацевтический рынок из этой партии половину фальсификатов.

Такие вещи должен контролировать Кабмин. Государство должно проводить ценовую политику в отношении лекарств. Цены должны были бы колебаться в пределах 5-10%, и тогда бы прекратились злоупотребления при закупке лекарств на тендерах и в аптеках.

В 2005 году Министерство здравоохранения, которое я возглавлял, подготовило соответствующий законопроект, но его не успели принять - правительство было отправлено в отставку.

Павел Жебривский, народный депутат, НУ-НС УКРАИНЦАМ ЛУЧШЕ НЕ БОЛЕТЬ Какого-то заговора в подорожании лекарств нет. Есть сугубо экономические причины - рост евро. Поскольку европейские лекарства закупают в этой валюте - то дистрибьюторы в цену закладывают вероятные риски. Да и украинские производители 40% всех субстанций для фармпрепаратов везут из Европы. Поэтому цены и в дальнейшем будут расти, потому что будет расти евро.

Но есть еще один нюанс, который касается украинских спиртосодержащих препаратов. В нашей стране акциз на спирт для лекарств почти такой, как на водку. Есть постановление Кабмина, которое обязывает компенсировать украинским предприятиям эти расходы. Но, например, долг Кабмина перед “Фармаком” - свыше 25 миллионов гривен. С июля ни одной копейки предприятию не платят. И такая ситуация во многих фармацевтических предприятиях. (Вместо этого во многих европейских странах принят нулевой акциз на спирт для лекарственных средств).

Поэтому среди причин постоянного роста цен - непрофессиональные действия отставленного правительства и привязка к доллару. Мое искреннее пожелание украинцам - не болеть, а с другой стороны, Верховная Рада и украинская власть должны сделать все, чтобы суммы пенсий и зарплат опережали поднятие цен.

Константин Косяченко, заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН - ПРОЦЕСС ЗАКОНОМЕРНЫЙ Вопрос ценообразования не принадлежит к компетенции Министерства здравоохранения. Поэтому нам трудно комментировать эти процессы. Законодательно влияют на лекарственные цены Министерство экономики и местные - областные, районные - государственные администрации.

МОЗ давно выступает с инициативой, чтобы его включили в перечень органов государственной власти, которые принимают участие в процессе ценообразования.

На цены, которые устанавливают украинские фармацевтические производители, вообще никто в нашей стране не влияет. Поэтому они делают, что хотят. И здесь необходимо изменять законодательство.

Собственно, повышение цен - процесс закономерный. Стоит вспомнить и об экономических факторах, в частности рост курса евро и подорожание газа. Однако наш анализ показывает, что в сравнении с уровнем инфляции медикаменты не очень выросли в цене. Паники здесь не должно быть. Мы постоянно мониторим ситуацию. Просто лекарства являются социальной составляющей частью нашей жизни, поэтому наименьшее колебание в стоимости болезненно воспринимается обществом.

Евгений Сова, коммерческий директор Борщаговского химико-фармацевтического завода УКРАИНСКИЕ ФАРМАЦЕВТЫ ПОДНИМАЮТ ЦЕНЫ МИНИМАЛЬНО На протяжении последнего года произошел рост цен фактически на все, что мы используем в своем производстве, - от энергоносителей до крахмала, сахара и собственно сырья - лекарственных субстанций, которые мы закупаем за рубежом. Примите во внимание и то, что и евро заметно выросло. К тому же Китай прекратил производство лекарственных субстанций. И сразу на мировом рынке резко возросла стоимость сырья, которое производят европейские страны, - по меньшей мере втрое. Нам очень сложно в этой ситуации. Мы оказываемся перед выбором - или прекратить производство препарата, или закупать дорогое европейское сырье. Безусловно, все это не может не отразиться на наших оптовых ценах.

С полной ответственностью и без всяких спекуляций утверждаю - украинские фармацевты поднимают цены минимально, несмотря на жесткую конкуренцию на фармацевтическом рынке. Рост цен на отечественные лекарства гораздо меньше - сравнительно с подорожанием продуктов питания и других потребительских товаров.

Наталия Максименко