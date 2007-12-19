На трассе Львов-Ковель рейсовый автобус врезался в дерево: есть погибшие и раненые

В селе Ильковичи Сокальского района Львовской области, на автодороге Львов – Ковель, водитель рейсового автобуса „ПАЗ-672”, в котором находились 26 пассажиров, не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с деревом, что привело к его возгоранию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб водитель автобуса, а 10 пассажиров с травмами различных степеней тяжести были госпитализированы в центральную райбольницу, из них один умер в медучреждении. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС. Правоохранительными органами проводится расследование. Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 140 автоаварий, в которых погибли 16 человек и 177 травмированы.