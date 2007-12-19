С января украинским студентам станет легче ездить в страны ЕС

С начала нового года некоторым украинцам будет легче получить визы в страны Европейского союза. Как стало известно во вторник, даже без ратификации украинским парламентом с января вступает в действие соглашение об упрощении визового режима между Украиной и ЕС, передает Немецкая волна. Больше всего этой новости радуются украинские студенты.

Поехать на учебу в Евросоюз с января украинским студентам будет намного проще. Соглашение предусматривает бесплатное получение визы тем, кто едет на учебу или в ознакомительную поездку. Председатель студенческого братства Киево-Могилянской академии Богдан Пацкань прогнозирует, что уже после зимней сессии количество студентов, которые захотят поехать на учебу в Европу увеличится в несколько раз. «Это дает ориентацию студентам на западные университеты. И обычно, многие стремятся поехать в Европу, чтобы улучшить свои знания. И упрощение визового режима только положительно на это повлияет». Богдан Пацкань рассказывает, что их учебное заведение активно сотрудничает с университетами Польши и Германии, однако, по его словам, облегчение визовых вопросов расширяет возможности для сотрудничества также с вузами Италии, Франции и других стран Евросоюза.