Минздрав о закупках скорой помощи: мы вне политических игр

На состоявшемся сегодня брифинге по вопросам предстоящей закупки Минздравом Украины беспрецедентно большой партии автомобилей скорой помощи замглавы пресс-службы ведомства Виктор Сальков ответил на вопрос о том, не связаны ли между собой скандальный «платный митинг» перед Минздравом 18 октября и грядущий тендер.

- Я воспользуюсь медицинским термином: эти события, которые вы назвали, мы связываем только во времени. Однако пресс-служба МОЗ в прошлую пятницу сделала официальное заявление по поводу раздачи денежных средств участниками собрания. Поэтому мы расцениваем подобную акцию как заказную. Случайным совпадением во времени в Минздрав явилась группа народных депутатов, которая общалась с «общественным собранием» (а это было именно общественное собрание, ведь инициатором митинга не была ни одна общественная организация, а «просто люди»). Депутаты пообщались с замом министра и вышли, - сообщил Виктор Сальков.

- Делегация женщин пожилого возраста, которую принял заместитель министра, конкретных требований к Минздраву, связанных с медицинским обслуживанием, не предоставили. Но бабушек интересовала тендерная закупка автомобилей скорой помощи. Нас очень радует, что наших граждан волнуют те процессы. На следующий день мы ждали эту инициативную группу – но никто не пришел. Что будет в понедельник, мы пока не знаем, но можем предполагать, что может быть тоже что-то, связанное только во времени, - отметил с явной иронией представитель пресс-службы Минздрава.

Напомним, что 18 октября прошел митинг под стенами Министерства здравоохранения. После его окончания представителями СМИ был зафиксирован факт передачи денег митингующим. Во время проведения мероприятия также были замечены члены Временной следственной комиссии Верховной Рады – Анатолий Дырив и Павел Петренко.