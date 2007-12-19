Сегодня - день святителя Николая Чудотворца

Сегодня православный мир отмечает день святителя Николая Чудотворца.

Святой Николай Чудотворец чествуется как защитник простых людей, покровитель мореходства, торговли и земледелия, опекун бедных и сирот.

По «Житию», Святой Николай родился в 260 году в городе Мире Ликийской (Малая Азия). Был пресвитером, епископом. Ради спасения людей творил чудеса.

В Украине в честь святого Николая построены много храмов. Известны его чудотворные иконы. Чрезвычайно уважали этого угодника Божьего запорожские казаки. Почти у всех христианских народов есть обычай дарить маленьким детям в ночь с 18 на 19 декабря подарки. Ведь святой Николай – еще и покровитель и воспитатель детей.

В полночь Чудотворец заходит в каждый дом вместе со своими помощниками – Ангелом и маленьким чертиком Антипкой. Ангел раздает подарки послушным детям, Антипка разносит розги непослушным. Все это складывается в мешочек и кладется вместе с печеньем-«николайчиком» ребенку возле подушки.