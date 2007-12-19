Терехин голыми руками задержал грабителя

В понедельник около полуночи народный депутат Сергей Терехин вместе с водителем Александром задержал одного из трех неизвестных, посягнувших на офис некой компании по улице Рейтарской, в Киеве, расположенный по соседству с его офисом. Об это в среду пишет газета «Сегодня».

«Мы увидели, как два бандита, орудуя ломом, уже выломали дверь на первом этаже и готовились проникнуть внутрь, — рассказал газете Терехин. — Заметив нас, ворюги бросились к поджидавшей их машине, но, поняв, что уехать не удастся, удрали. А того, кто был за рулем, мы скрутили. Его автомобиль заблокировали своим. И вызвали милицию..."

Пока прибыл наряд, парень, изрядно напуганный тем, что Терехин и его водитель применят оружие (которого на самом деле у них не было), пришел в себя и решил взять своих обидчиков на "понт". "Он заявил, что позвонит депутату Владимиру Арьеву, и тот устроит нам "вырванные годы", — говорит Сергей Анатольевич. - Телефона Володи у меня не было, с ним пытался связаться, отправив SMS, его коллега и друг Андрей Шевченко. Арьев сном-духом ничего не знал и вообще уже спал... Зато во вторник я над ним весь день подшучивал, что он-де является главой печерской ОПГ...".

С задержанным работают сотрудники милиции, выясняя личности подельников. На вопрос, заслужил ли Сергей Терехин благодарность от стражей порядка, он скромно ответил: "Вроде бы, да...", пишет издание.