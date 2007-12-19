Американская академия назвала имена обладателей почетных «Грэмми»

Американская академия звукозаписи во вторник объявила имена людей, которым на 50-й церемонии "Грэмми" будет вручена награда за пожизненные достижения, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В список лауреатов вошли: рок-группа The Band, певица/актриса Дорис Дэй (Doris Day), автор песен Берт Бакарак (Burt Bacharach), джазовый певец Кэб Кэллауэй (Cab Calloway), скрипач Ицхак Перельман (Itzhak Perlman), один из основателей стиля блюграсс Эрл Скраггс (Earl Scruggs) и джазовый барабанщик и композитор Макс Роуч (Max Roach). Роучу и Кэллауэйю почетные "Грэмми" будут вручены посмертно.

Самым титулованным в списке лауреатов почетной премии Американской академии звукозаписи является Ицхак Перельман, получивший ранее 15 "Грэмми". У Бакарака 6 наград Американской академии звукозаписи. The Band, Макс Роуч и Дорис Дэй ранее никогда не получали "Грэмми". Однако Дэй в 1956 году получила "Оскар" за лучшую песню в кинофильме.

Награды за пожизненные достижения будут вручены на ежегодной церемонии "Грэмми", которая состоится 9 февраля 2008 года в Лос-Анджелесе.