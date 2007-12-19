Подорожают ли основные продукты к новогодним праздникам?

Винницкая областная государственная администрация обратилась с просьбой к предприятиям пищевой промышленности и розничной торговли о недопущении необоснованного роста оптово-отпускных цен на наиболее социально-значимые продукты питания перед новогодними праздниками.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель главы Винницкой облгосадминистрации Валерий КОРОВИЙ.

"Винницкая ОГА поручила своим структурным подразделениям, а также районным госадминистрациям и мэриям городов провести переговоры с предприятиями пищевой промышленности относительно недопущения необоснованного повышения в декабре оптово-отпускных цен на наиболее социально-значимые продукты питания", - сказал он.

В.КОРОВИЙ отметил, что ОГА также ввела обязательное декларирование предполагаемого повышения отпускных цен на продукты питания, создав при этом постоянную комиссию, которая будет рассматривать обоснованность такого повышения.

"Поручено региональному отделению Антимонопольного комитета провести комплекс дополнительных мероприятий, направленных на недопущение заговора субъектов ведения хозяйства на рынках продуктов питания", - сообщил он.

В.КОРОВИЙ прибавил, что ОГА обязала свои структурные подразделения, райгосадминистрации и исполкомы городов оказать помощь и медиа-поддержку предприятиям торговли, предоставляющих новогодние скидки.