Возбуждено дело против депутата за прослушивание телефонов

Прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело против депутата местного совета, который подозревается в организации прослушивания телефонных разговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области со ссылкой на прокурора области Анатолия ВАСИЛЕВСКОГО.

Согласно сообщению, в ходе расследования возбужденного в августе этого года уголовного дела по фактам незаконного использования специальных технических средств для негласного получения информации и нарушения тайны телефонных разговоров 11 декабря возбуждено уголовное дело в отношении лица, причастного к организации совершения данных преступлений. Поскольку это лицо является депутатом местного совета, уголовное дело в отношении него возбуждал лично прокурор области.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.163; ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ст.182; и ч.3 ст.27, ч.2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Это уже второе лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело в рамках расследования фактов прослушивания телефонных разговоров. В августе уголовное дело возбуждалось в отношении исполнителя, задержанного на месте совершение преступления.

Как сообщил прокурор Черниговской области А.ВАСИЛЕВСКИЙ, проведение досудебного следствия по данному делу поручено следственному отделу Управления СБУ в Черниговской области.