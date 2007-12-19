Тимошенко не сможет игнорировать мнение Президента по нефтегазовой сфере

Вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Ростислав ИЩЕНКО считает, что новый премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО при принятии решений в нефтегазовой сфере не сможет игнорировать мнение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Об этом он сказал в интервью корреспонденту УНИАН.

"ТИМОШЕНКО не сможет игнорировать мнение Президента, поскольку убрать её с поста премьера ЮЩЕНКО может чужими руками в любой момент. В соответствии с решением Конституционного суда о том, что Рада может увольнять премьера, министров обороны и иностранных дел без представления главы государства, для отставки ТИМОШЕНКО достаточно, чтобы в повестку дня парламента был внесён вопрос о доверии правительству, и 226 депутатов не поддержали бы Кабмин", – считает эксперт.

При этом Р.ИЩЕНКО добавил, что "ЮЩЕНКО по силам договориться с Партией регионов, Блоком Литвина, КПУ и, поддержав их своими сторонниками в НУ-НС, отправить ТИМОШЕНКО в отставку по инициативе Рады, формально оставшись в стороне", – сказал он.

Относительно работы нового правительства в нефтегазовой сфере эксперт заметил, что он видит три варианта действий: прагматичный - забыть риторику и получать газ по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м; популистский - развязать вторую "газовую" войну, быстро её проиграть и обвинить в проблемах украинского правительства Россию; рискованный - начать переговоры с "Газпромом" об обмене части украинской ГТС на временное снижение цены на газ.

"Какой вариант выберет ТИМОШЕНКО, я не знаю, тем более что возможно совмещение любых двух из указанных вариантов (их одновременная реализация). Надо учитывать и вероятное активное влияние ЮЩЕНКО на процессы в нефтегазовой сфере и на политику правительства", – добавил эксперт.

Напомним, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в ходе предвыборной кампании осенью этого года заявляла о намерении пересмотреть газовые соглашения с Россией.

В случае ее избрания премьер-министром Украины Юлии ТИМОШЕНКО говорила о намерении поставить вопрос об отказе от посредников в сфере поставок газа в Украину. По ее словам, "РосУкрЭнерго", как площадка для распределения взяток, “нас не устраивает”. “Установление цены на российский газ для Украины у 179,5 долларов за тысячу кубических метров свидетельствует о полном и безусловном провале, как энергетической политики правительства ЯНУКОВИЧА в частности, так и всей политики этого правительства в целом”, - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

17 декабря она заявила, что новое правительство Украины будет строить отношения с Россией на основе стабильности, гармоничности и партнерства. «Вопросы поставки и транспортировки газа мы решим в ходе переговоров. Мы хотим действовать так, чтобы выгода Украины и России была взаимной », - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал “большой” цену в 179,5 долл. за тысячу кубометров газа для Украины. “Цена 179,5 долларов - это большая, и для части украинской экономики это большой шок”, - сказал Президент.

Вместе с тем глава государства призвал украинских политиков не политизировать вопрос поставок газа. Президент отметил, что повышение цены на российский газ еще раз вынуждает пересматривать политику энергопотребления, особенно на таких объектах как коммунальное хозяйство, частный сектор и часть индустрии.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает установленную для Украины цену на российский газ “тяжелой, но реальной”.