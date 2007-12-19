Экс-прокурор Ровенщины хочет вернуться на должность через суд

Бывший прокурор Ровенской области Леонид ОРЕХОВСКИЙ считает свое увольнение незаконным, поэтому обратился в суд с иском о восстановлении в должности.

Как передает корреспондент УНИАН, по его иску состоялось первое слушание дела в Ровенском окружном административном суде. (В начале 2007 г. Л.ОРЕХОВСКОГО на должности прокурора области заменил Алексей БАГАНЕЦ, бывший заместитель генерального прокурора Украины – УНИАН).

Л.ОРЕХОВСКИЙ, который в настоящее время работает заместителем прокурора Тернопольской области, в обращении к суду заявляет, что рапорт о своем освобождении он переписывал несколько раз и вынужден был это делать “под давлением генерального прокурора Украины”. В Генеральную прокуратуру Украины Л.ОРЕХОВСКОГО, по его словам, вызывали 15 января прямо из больницы, куда он попал 10 января. Генпрокуратура тогда ввела дополнительную должность заместителя прокурора области, на которую и назначили Л.ОРЕХОВСКОГО.

В апреле с.г. Л.ОРЕХОВСКОГО перевели из Ровенской области на должность заместителя прокурора Тернопольской области. Должность, на которой он теперь работает, также была введена дополнительно.

Следующее слушание этого дела состоится в Ровенском окружном административном суде 14 января 2008 года.