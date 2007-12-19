Тимошенко срочно сменит глав Нафтогаза, налоговой, таможни и Энергоатома

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в ближайшее время правительство сменит руководство НАК «Нафтогаз Украины», НАЭК «Энергоатом», Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью журналистам.

«Это первые назначения, которые будут проведены неотложно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отказалась назвать новых возможных претендентов на руководящие должности в этих ведомствах.