Тимошенко срочно сменит глав Нафтогаза, налоговой, таможни и Энергоатома
00:03, 19 декабря 2007Общество
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И кто вместо них?
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в ближайшее время правительство сменит руководство НАК «Нафтогаз Украины», НАЭК «Энергоатом», Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в интервью журналистам.
«Это первые назначения, которые будут проведены неотложно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
В то же время она отказалась назвать новых возможных претендентов на руководящие должности в этих ведомствах.
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