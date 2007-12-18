Заседание Кабмина состоится завтра в 15.00

Заседание правительства состоится завтра, 19 декабря, в 15.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам после завершения правительственного совещания, которое проходило в парламенте.

«Мы организовали работу по подготовке проекта бюджета на 2008 год. Мы наметили на завтра на 15.00 первое заседание правительства», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, завтра на заседании правительства планируется заслушать министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА по вопросам организации бюджетного процесса.

«Мы также обсудили все процедуры подготовки программы «Украинский прорыв» к утверждению в Верховной Раде», - сообщила премьер.