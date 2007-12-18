Россия готова работать с новым премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел РФ Андрея ДЕНИСОВА.

Отвечая на вопрос журналистов, изменятся ли отношения Москвы и Киева в связи с назначением премьером Украины Ю.ТИМОШЕНКО, А.ДЕНИСОВ сказал, что Россия готова работать с новым премьером Украины и рассчитывает на конструктивное развитие отношений.

"Мы, безусловно, готовы работать с новым правительством Украины, даже не может быть вопросов. Чего мы ждем? Мы ждем конструктивного развития отношений между нашими странами", - сказал А.ДЕНИСОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада 226-ю голосами поддержала назначение Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины, после чего 227-ю голосами утвердила персональный состав нового правительства.