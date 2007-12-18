Эксперт: в 2008 году Тимошенко повысит цены на газ и электроэнергию

Старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН считает, что основным испытанием для нового правительства в нефтегазовой сфере будет распределение шока от повышения импортных цен на природный газ между двумя категориями его потребителей: промышленностью и населением.

Такое мнение И.ГАЗИЗУЛЛИН высказал в интервью корреспонденту УНИАН.

"Несмотря на заявления, прозвучавшие во время предвыборной кампании, я ожидаю, что в 2008 году правительство ТИМОШЕНКО повысит цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей как минимум на 50%, а договор о поставках газа между Украиной и Россией пересматривать не будет", – считает он.

При этом он отметил, что приоритетом нового правительства во главе с Юлией ТИМОШЕНКО станет выполнение предвыборных обещаний демократической коалиции, которые в основном касались социальной сферы. "Это, прежде всего, увеличение выплат на рождение ребенка, пересмотр тарифной сетки для бюджетников, возврат обесцененных вкладов Сбербанка. При этом, правительство будет ограничивать выплаты с тем, чтобы не допустить ускорения инфляции", – добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году. Контракты подписали RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО "УкрГаз-Энерго".

4 декабря т.г. Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м. на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. как и через территорию России для Украины будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.