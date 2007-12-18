Канцлер Германии обещает поддержку Тимошенко

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ поздравила Юлию ТИМОШЕНКО с избранием премьер-министром Украины и заверила в поддержке деятельности ее Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом говорится в письме, направленном А.МЕРКЕЛЬ в адрес Ю.ТИМОШЕНКО.

«Перед Украиной стоят важные реформаторские задачи, которые, как крепкий фундамент, будут иметь большое значение для дальнейшего демократического развития вашей страны на принципах правового государства», - отметила А.МЕРКЕЛЬ.

«При этом ваша страна может и в дальнейшем рассчитывать на действенную поддержку Федерального правительства», - подчеркнула канцлер Германии.