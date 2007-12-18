Тимошенко: мы будем шаг за шагом проводить системные реформы

Голосование по избранию премьер-министра и формированию правительства является свидетельством дееспособности парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Сегодня, когда была изменена модель голосования, то не было никакого сомнения в том, что демократическая коалиция имеет большинство. Не было никакого срыва, никаких стрессов. Все было проголосовано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также заявила, что она рада возвращению демократических сил во власть для наведения порядка в стране. «Я надеюсь на то, что сегодня назначенное правительство является высоко профессиональным правительством, сформированным из опытных людей, не имеющих бизнес-интересов как правительственных задач», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что люди, вошедшие в состав нового Кабинета министров, являются людьми, преданными делу, которые не позволят никому злоупотреблять государственными мандатами. «Мы не допустим, чтобы государственная политика использовалась ради наживы, и мы будем шаг за шагом проводить отработанные системные реформы, которые были заложены в программе «Украинский прорыв», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.